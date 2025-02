Ilgiorno.it - Si assenta da lavoro con la 104 per badare alla madre disabile, ma usa il permesso per girare in bici: “Giusto licenziarlo”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Se un lavoratore chiede ildirsi dain baselegge 104 per assistere lae poi usa metà del tempo concesso per girovagare incletta è legittimo. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, che sul caso ha sentenziato che il licenziamento del lavoratore in questione – avvenuto nel 2022 – fu “per giusta causa”. La suprema corte ha quindi respinto il ricorso del dipendente presentato davantiCorte d'Appello di Brescia, che aveva confermato il “benservito” da parte dell'azienda e poi del giudice di primo grado. L'uomo, si legge nell'ordinanza della Cassazione, “come risulta dagli accertamenti dell'agenzia di investigazione privata, incaricata dal datore di, in sei giornate tra febbraio e marzo 2022, giunto a casa intorno alle 13, dopo circa un'ora, usciva incletta da corsa vestito con scarpette, guanti e occhiali e rientrava a casa intorno alle 17”.