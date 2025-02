Quotidiano.net - Show di Ivana Spagna e carro della ’Pantera’ a ’Lucca in Maschera’

È solo alla sua terza edizione, ma oltre al divertimento promette anche iniziative che si affacciano per la loro prima volta in città. Tutto questo èin. Sabato 22 dalle 21.30 infatti piazza Anfiteatro ospiterà il concerto di, che si esibirà per la prima volta a Lucca in un evento gratuito e aperto al pubblico. A seguire dj set con Steve Martin. Lucca Crea e FMF saranno partnermanifestazione nell’organizzazione dell’evento musicale. Domenica 23 invece, grande sfilata delle maschere sulle Mura e nelle piazze del centro storico. Partenza alle ore 15 da Porta Sant’Anna con figuranti in costume, carri in miniatura e grandi opere in cartapesta dei maestri viareggini che attraverseranno la città. La sfilata sarà chiusa da un’opera alta 4,5 metri e lunga 5, realizzata dal celebre maestro carrista viareggino Luca Bertozzi che quest’anno ha scelto di rappresentare l’iconico simbolo di Lucca, la Pantera, realizzando per la prima volta uninedito dedicato alla città.