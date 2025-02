Puntomagazine.it - Servizi per l’infanzia, al via i lavori per il nuovo Asilo Nido di via Murat

A giugno 2026 pronta l’opera che ospiterà 84 bambini. Cuccurullo: “Intervento fondamentale per la rigenerazione del quartieretiano”E’ partito il cantiere per la realizzazione delin via Gioacchinoa Torre Annunziata. La ditta incaricata dal Comune ha preso possesso dell’area per avviare le operazioni propedeutiche ai. Il, una volta completato, potrà ospitare 84 bambini della fascia d’età 0-3 anni.“Diamo il via ad un altro cantiere fondamentale per la riorganizzazione deipersul territorio – affermano gli assessori aipubblici Daniele Carotenuto e alle Politiche Sociali Antonio Coppola – L’avvio deici consentirà di consegnare l’opera a giugno 2026?.16 mesi i tempi di realizzazione delche sarà consegnato a giugno 2026, in tempo utile per ospitare a settembre i piccoli alunni del centro storico.