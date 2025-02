Sport.quotidiano.net - Serie C. Carpi, l’antistadio manda ko anche Contiliano

Nella striscia di vittime del fondo delè arrivata un’altra tacca. Dopo Forapani (crociato), Mandelli e Verza che sono fuori da 2 mesi dopo problemi muscolari dovuti alle pessime condizioni del campo dove ilsi allena, ieri mister Serpini ha perso un altro titolarissimo, Nicolò(foto), che in una frenata sul campo paludoso ha sentito tirare alla coscia e per lui si teme uno stiramento che lo terrebbe fuori almeno un mese dai campi. Questa settimana la società ha deciso di non utilizzare il sintetico (solo oggi si andrà a San Felice) e in appena quattro giorni sulsi sono fermati prima Saporetti e Cortesi, per fortuna subito rientrati, poi Figoli che quasi certamente dovrà alzare bandiera bianca per domenica col Pescara, quindi ieri, la cui assenza si aggiungea quella di Campagna, a letto con la febbre.