Anteprima24.it - Serie C, 26esima giornata: stasera il primo anticipo, Benevento domenica a Biella

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoPrenderà il via questa sera con ilLatina-Cavese il 26esimo turno nel girone C diC. Domani tutti i fari saranno puntati soprattutto sullo “Zaccheria” dove in programma Foggia-Avellino. Tanti spunti interessanti anche in Crotone-Potenza.il match del lunch-time sarà Juventus Next Gen-con il clou in Puglia tra la capolista Monopoli e il Catania. Il turno si chiuderà lunedì sera con Casertana-Audace Cerignola.GIRONE BVenerdì 7 febbraioLatina-Cavese, ore 20:30Sabato 8 febbraioACR Messina-Picerno, ore 15Turris-Trapani, ore 15Crotone-Potenza, ore 17:30Foggia-Avellino, ore 17:30Sorrento-Taranto, ore 17:30Team Altamura-Giugliano, ore 17:309 febbraioOre 12:30 – Juventus Next Gen-, ore 12:30Ore 15:00 – Monopoli-Catania, ore 15Lunedì 10 febbraioCasertana-Audace Cerignola, ore 20:30CLASSIFICA – Monopoli 48, Audace Cerignola 48, Avellino 46,46, Potenza 42, Crotone 40, Picerno 35, Catania 35 (-1), Trapani 35, Sorrento 34, Giugliano 34, Team Altamura 32, Juventus Next Gen 31, Cavese 29, Foggia 29, Casertana 27, Latina 26, ACR Messina 23, Turris 6 (-11), Taranto -6 (-19).