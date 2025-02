Sport.quotidiano.net - Serie B, le partite della 25esima giornata: formazioni, orari e dove vederle in tv

Roma, 7 febbraio 2025 – Brescia – Salernitana darà il via al venticinquesimo turno diB questa sera alle 20:30 al Rigamonti: entrambe sono reduci da una vittoria, i primi contro la Carrarese e i secondi contro la Cremonese. Domani si riapriranno i discorsi relativi alla vettaclassifica, con il Pisa che ospiterà il Cittae il Sassuolo che scenderà in campo a Mantova. I nerazzurri proseguiranno nel compito di infastidire i neroverdi in cima alla classifica, mentre quest'ultimi dovranno dare continuità alla vittoriascorsacontro la Juve Stabia, per dimenticare definitivamente il brutto stop dello scorso 24 gennaio contro lo Spezia. Alla stessa ora ci sarà pure Frosinone – Catanzaro, con i ciociari che hanno bisogno di un successo per poter credere nella salvezza, ma davanti a loro ci sarà un Catanzaro che, in caso di vittoria, salirebbe temporaneamente al quarto posto.