Serie B 2024 25 - Diretta DAZN 25a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Sabato 8 febbraio alle 17:15, allo Stadio Luigi Ferraris, andrà in scena Sampdoria-Modena, visibile suanche in modalità gratuita. Il match, valido per la 25ªdiBKT, metterà di fronte due squadre con ambizioni diverse, ma accomunate dalla determinazione di conquistare punti preziosi in un momento cruciale della stagione.I blucerchiati, guidati da Leonardo Semplici, sono a caccia di punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione, sfruttando il fattore campo e il supporto del pubblico di casa. Dall’altra parte, il Modena di Paolo Mandelli arriva a Genova con l’entusiasmo dato dalla vittoria rimediata in casa contro il Mantova e pronto a vendicare la sconfitta dell’andata.I tifosi che non sono ancora abbonati apotranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su