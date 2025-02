Anteprima24.it - Serie A2, la Bricobros Rari Nantes Arechi ad Anzio contro Lazio Nuoto

Tempo di lettura: < 1 minutoLasi prepara ad affrontare l’11ª giornata della regular season del girone sud del campionato diA2 di pallamaschile. La formazione salernitana sarà impegnata sabato 8 febbraio alle ore 18:30 in trasferta adla, in una sfida che si preannuncia particolarmente impegnativa. La squadra allenata da Roberto Baviera è reduce dalla sconfitta internal’Ischia Marine Club e cercherà di riscattarsi in questo turno di campionato.La classifica vede attualmente lain quart’ultima posizione, mentre laoccupa il terzo posto ed è reduce da un convincente successo esternoil Latina.In vista del match, il tecnico Roberto Baviera ha dichiarato: “Affrontiamo una delle squadre più attrezzate del girone, consapevoli delle difficoltà ma determinati a dare il massimo.