Serie A stasera Como-Juve | dove guardarla in tv

Ritorna in campo laA con la sfida, anticipo della 24esima giornata, trantus: la partita si giocherà il 7 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Sinigaglia. I bianconeri guidati da Thiago Motta cercano tre utili per rimanere in zona Champions, i lariani di Fabregas, invece, sono a caccia di una vittoria per issarsi al di sopra della zona salvezza., le probabili formazioniEcco le probabili formazioni delle due squadre:: Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Alex Valle; Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao; Cutrone. All. Fabregasntus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; McKennie, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Mottaguardare la partita in tvLa partita trantus sarà trasmessa in diretta tv sia su Dazn, sia su Sky Sport.