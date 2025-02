Sport.quotidiano.net - Serie A, il programma della 24° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 7 febbraio 2025 - Archiviati gli impegni di Coppa Italia e il recupero Fiorentina-Inter, all'orizzonte adesso c'è la 24°diA, che verrà inaugurata dall'anticipo del venerdì fra Como e Juventus. Il menù del sabato prevede le trasferte di Atalanta e Milan, impegnate rispettivamente a Verona e a Empoli, oltre a Torino-Genoa. La Roma è di scena a Venezia nel lunch match di domenica, giorno in cui scendono in campo anche la capolista Napoli, attesa dal duello casalingo con l'Udinese, e la Lazio, che accoglie il Monza. Viaggio a Lecce invece per il Bologna. In chiave salvezza, occhio al duello fra Cagliari e Parma. Infine, questo turno si chiuderà con il rematch fra Inter e Fiorentina, stavolta per in terra lombarda. Ildellevederle Como-Juventus: venerdì 7 febbraio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;Hellas Verona-Atalanta: sabato 8 febbraio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;Empoli-Milan: sabato 8 febbraio, ore 18; diretta tv su diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;Torino-Genoa: sabato 8 febbraio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;Venezia-Roma: domenica 9 febbraio, ore 12:30; diretta tv su diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;Lazio-Monza: domenica 9 febbraio, ore 15; diretta tv su diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;Cagliari-Parma: domenica 9 febbraio, ore 15; diretta tv su diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;Lecce-Bologna: domenica 9 febbraio, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;Napoli-Udinese: domenica 9 febbraio, ore 20:45; diretta tv su diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;Inter-Fiorentina: lunedì 10 febbraio, ore 20:45; diretta tv su diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn LeComo-Juventus Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Caqueret; Strefezza, Paz, Diao; Cutrone.