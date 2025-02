Inter-news.it - Serie A, 24ª giornata: diffidati e squalificati aggiornati dopo il recupero

Solo una novità a livello disciplinareildiA Fiorentina-Inter di ieri, che ha visto Kean unico ammonito: l’attaccante entra tra iche, in caso di ammonizione, verrebberonel prossimo turno. La lista per la ventiquattresimadi campionato è quindi quella data dal Giudice Sportivo di martedì.A –24ªCOMO-JUVENTUS venerdì 7 febbraio ore 20.45Como (prossima partita Fiorentina in trasferta): Cesc Fàbregas (allenatore), Alberto Moreno.Como: Alieu Fadera (due giornate).Juventus (prossima partita Inter in casa): Andrea Cambiaso.Juventus: nessuno.VERONA-ATALANTA sabato 8 febbraio ore 15Verona (prossima partita Milan in trasferta): Domagoj Bradaric, Daniele Ghilardi, Paolo Zanetti (allenatore).