Serbia in rivolta parlano gli studenti che guidano le proteste | Non ci fermeremo – Le interviste

Da oltre tre mesi laè paralizzata dallestudentesche, le più grandi della sua storia post-jugoslava. Il 28 gennaio il premier Miloš Vu?evi? ha rassegnato le dimissioni, schiacciato da mesi di manifestazioni, blocchi e scioperi organizzati per chiedere giustizia e il ripristino dello stato di diritto. Il governo è così caduto, e si aspettano nuove nomine. «Se si opterà per la formazione di un nuovo esecutivo, dovrà essere formato entro il 19 o 20 marzo, in caso contrario le elezioni si terranno a inizio maggio», ha detto ieri, giovedì 6 febbraio, il presidente serbo Aleksandar Vu?i? alla tv pubblica Rts.A innescare leè stato il crollo del 1° novembre di una pensilina nella nella stazione di Novi Sad, che ha causato la morte di 15 persone. Un incidente avvenuto poco dopo la fine dei lavori di ristrutturazione effettuati da un consorzio di aziende cinesi nell’ambito dello sviluppo della tratta ad alta velocità Budapest-Belgrado, nel più ampio progetto della cosiddetta Nuova Via della Seta, e causato secondo i manifestanti «dall’incuria e dai mancati controlli legati alla persistente corruzione nelle alte sfere del governo», spiegano alcuniserbi a Open.