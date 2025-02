Lanazione.it - Sequestro ai danni del coniuge: "La procedibilità d’ufficio non è ritenuta anticostituzionale"

GROSSETONon è manifestamente irragionevole, né viola le indicazioni della legge delega, la scelta della Riforma Cartabia di mantenere laper il reato didi persona, quando sia commesso in danno del proprio. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 9, depositata ieri, con la quale è stata"non fondata" una questione sollevata dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto, Sergio Compagnucci. Il gup doveva decidere sulla responsabilità di un uomo che aveva aggredito la propria ex moglie, dalla quale si era separato di fatto da qualche mese, e il nuovo compagno di lei. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero, l’imputato avrebbe puntato una pistola contro di loro, costringendoli a entrare nella casa del nuovo compagno e di fatto ’sequestrandoli.