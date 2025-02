Ilfogliettone.it - Separazione carriere magistrati, Nordio non si piega: “Più ci attaccano, più andiamo avanti”

Una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi: il ministro della Giustizia Carlo, intervenuto oggi alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti italiani a Milano, ha ribadito con fermezza la sua determinazione nel portarela riforma sulladelletragiudicanti e requirenti. “Più cie più cercano di intimidirci in vari modi, più la nostra volontà di continuare e di portare a fondo la riforma aumenta con maggior forza, vigore e determinazione”, ha affermato il Guardasigilli, sottolineando che il governo non intende arretrare di un passo.ha tracciato una roadmap precisa per l’approvazione della riforma: “Siamo quasi a metà strada, abbiamo intenzione di continuare”. Secondo il ministro, il primo via libera arriverà entro marzo, mentre l’approvazione definitiva è attesa entro l’estate.