Liberoquotidiano.it - "Senza patria, è la patria di se stesso": Giancarlo Dotto, lo sfregio a Jannik Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nell'elenco di quelli a cui, sotto sotto,non piace granché da oggi c'è anche, grande firma del giornalismo italiano, sportivo e non solo. Per Dagospia l'autore romano ha vergato un commento non proprio tenerissimo sul fenomeno del tennis mondiale. Si parte dall'ormai annosa polemica: ma l'altoatesino numero 1 del ranking Atp è italiano o no? Dalla residenza a Montecarlo al doppio schiaffo a Sanremo, fino al clamoroso rifiuto di salire al Colle per venire premiato dal presidente Mattarella, il tema è all'ordine del giorno da oltre un anno. "La verità? - scrivenon ha una, è ladi se. Fa lo schizzinoso con i nostri altarini nazionalpopolari, li schifa proprio, ma si tura il naso quando si tratta di marchette milionarie, a destra e a manca".