Sport.quotidiano.net - Sella, c’è Moraschini sulla tua strada: "Gara speciale per me e per Cantù"

Manca solo lui della famiglia, a vestire la gloriosa canotta biancorossa. Papà, zio e la nonna, abbonata per 40 anni al palazzo senza perdersi una partita della Benedetto. E chissà se anche Riccardo, un domani che oggi appare ancora lontano, seguirà le orme dei suoi familiari. Il presente per lui dice, da provare a riportare in alto, dove merita, per storia, blasone e tradizione, ma l’attualità parla di una squadra in rottura prolungata, reduce da quattro sconfitte consecutive e scivolata momentaneamente giù dal trono della Serie A2, anche se ancora pienamente in lotta per la promozione diretta. Domenica la grande sfida per Riccardo, autentico crac per questa lega, contro la sua Cento, che da piccolino ammirava tra Serie B e C intonando i cori del Settore Zimmer, prima di diventare grande alla Virtus Bologna.