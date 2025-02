Oasport.it - Sei Nazioni Under 20: l’Italia a caccia del bis contro i giovani gallesi

Prende il via il secondo turno del Sei20 edi Roberto Santamaria affronterà a Treviso i pari età del Galles. Gli azzurrini sono reduci dal convincente 10-22 inflitto alla Scozia a Edimburgo, mentre i britannici hanno subito un pesante ko in Francia, dove sono stati sconfitti 63-19.Per Todaro e compagni, dunque, la chance concreta di puntare subito al bis e confermarsi tra i top team del torneo. Ma attenzione, perché il Galles è sempre pericoloso, come dimostrato un anno fa, quando gli azzurri si fecero rimontare dallo 0-15 del primo tempo, cedendo 27-15. Servirà, dunque, una prestazione concreta per una squadra che è molto giovane e inesperta, come ha sottolineato anche Santamaria dopo il match con gli scozzesi.“Abbiamo scelto un primo XV che rispecchia quello sceso in campo a Edimburgo per dare un po’ di continuità al lavoro che stiamo facendo, cambiando qualcosa in panchina perché pensiamo che la partita possa svilupparsi in modo diverso rispetto a quella con la Scozia.