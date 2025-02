Oasport.it - Sei Nazioni 2025: Italia e Galles, è già spareggio per evitare il cucchiaio di legno

Leggi su Oasport.it

La seconda giornata del Guinness Seiprenderà il via domani pomeriggio a Roma, quando allo Stadio Olimpico scenderanno in campo l’di Gonzalo Quesada e ildi Warren Gatland. Due squadre uscite sconfitte all’esordio, in due match dove azzurri e britannici non hanno convinto e servirà un cambio di marcia perdi restare al palo in fondo alla classifica.Ilha perso 43-0 in Francia, ha subito il 13° ko consecutivo ed è una squadra (e una Federazione) in profonda crisi da tempo. La partita di sabato con gli azzurri è una vera e propria ultima spiaggia per una formazione che appare allo sbando, dove i ricambi della generazione d’oro non sono all’altezza e dove i problemi fuori dal campo – politici, economici e organizzativi – si stanno riflettendo pesantemente sulla squadra.