Scuola torna Steam in Minecraft | contest per un futuro più green e inclusivo

Leggi su Ildenaro.it

, dopo il grande successo di partecipazione dello scorso anno, ilin”, promosso e organizzato da “Maker Faire Rome – The European Edition” e Camera di commercio di Roma, con la partnership tecnica di Maker Camp, in collaborazione con Asvis, Arduino e Aiv. Un’iniziativa rivolta agli studenti italiani delle scuole primarie (limitatamente alle quarte e quinte classi) e secondarie di primo e secondo grado, degli istituti pubblici e paritari italiani che mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza della transizione ecologica, della consapevolezza ambientale e della cittadinanza attiva, incoraggiandoli a concepire soluzioni sostenibili e innovative. Tema dell’edizione 2025 e’ l’Intelligenza Artificiale come strumento per migliorare il presente e costruire una societa’ piu’e inclusiva attraverso l’uso dieducation edition.