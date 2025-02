Lanazione.it - Scudo verde, è scontro: "Il Mugello sarà isolato"

"L’inadeguatezza del servizio ferroviario, unita all’imminente entrata in vigore dello ’’, rischia di isolare ile di penalizzare i suoi cittadini": lo si legge in una nota del coordinamento di Fratelli d’Italia di Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero dedicato alla "situazione dei collegamenti tra ile Firenze, da tempo al centro di forti preoccupazioni per i cittadini. La linea ferroviaria Faentina è caratterizzata – sottolinea FdI – da una cronica mancanza di affidabilità e da una gestione che, negli anni, si è dimostrata inadeguata alle esigenze di un territorio in costante crescita. Questa situazione ha ripercussioni negative sulla vita quotidiana di migliaia di persone, in particolare studenti e lavoratori pendolari che ogni giorno si spostano verso Firenze per studio o lavoro".