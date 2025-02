Dayitalianews.com - Scopre di avere una malattia incurabile e uccide l’anziana madre per non lasciarla sola

Sembra essere stato finalmente risolto il giallo di Chiaravalle, risalente al 15 maggio dell’anno scorso, quando furono ritrovati senza vita la 78enne Loredana Molinari e il figlio Maurizio Bucciarelli di 54 anni.Il sospetto dell’omicidio-suicidioNell’appartamento di famiglia,e figlio furono ritrovati senza vita e si ipotizzò un omicidio-suicidio. Il figlio avrebbe ucciso lacon un martello, dopodiché si sarebbe ucciso. Le cause sono rimaste avvolte nel mistero fino ad oggi, 7 febbraio, quando finalmente è stata fatta luce su questo caso macabro.Bucciarelli aveva scoperto diun malee, per non lasciarelaalla quale era molto legato, decise dirla con un martello, per poi lasciarsi morire di inedia. La morte sarebbe avvenuta tra una e tre settimane dopo l’omicidio della