.com - Scoperto il più grande getto radio dell’Universo primordiale

Leggi su .com

Grazie al telescopio Gemini North, parte dell’International Gemini Observatory e finanziato dalla US National Science Foundation, gli astronomi hanno identificato il piùmai osservato nell’Universo. Questa scoperta fornisce nuove informazioni su come e quando si siano formati i primi gettie sul loro impatto nell’evoluzione delle galassie.Telescopio Gemini North cattura un arcipelago galattico nel cluster di PerseoUn fenomeno raro nell’UniversoLe osservazioni astronomiche dimostrano che la maggior parte delle galassie ospita enormi buchi neri al loro centro. Quando gas e polveri cadono in questi buchi neri, rilasciano enormi quantità di energia, dando origine ai quasar, nuclei galattici attivi che emettono potenti getti di particelle energetiche.