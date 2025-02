Scoperta una bisca clandestina in un circolo della provincia di Pisa

Leggi su Corrieretoscano.it

una: al momento del blitzGuardia di Finanza c’erano 26 persone a giocare. Tutto è partito dal monitoraggio delle piattaforme social di un’associazione sportivana, del quartiere Ospedaletto, dedita all’organizzazione di tornei di poker praticati con le carte.Gli eventi ludici erano stati pubblicizzati con una locandina condivisa sul web in cui risultavano programmati – a cadenza periodica – tornei di poker con la variante americana denominata Texas Hold’em, che prevede la possibilità, illecita, per i giocatori che hanno esaurito le fiches acquisite all’inizio del gioco, di rientrare nel torneo a gara in corsa, con ulteriore esborso di denaro. Tale facoltà, oltre a incidere sul fattore dell’incertezza, determina la prevalenza dell’alea sulle abilità dei giocatori e il fine di lucro, elementi essenziali per la configurazione del reato di gioco d’azzardo.