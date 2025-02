Ilfattoquotidiano.it - Scontro tra Sardone e Parenzo: “Bonelli parli di Soumahoro”, “Non è indagato”. E il deputato di Avs ricorda i 49 milioni di euro della Lega

Intemerata dell’parlamentareSilviaa L’aria che tira (La7), dove ha un accesissimocon il conduttore David. Argomento del dibattito è il rimpatrio di decine di migranti per decisione del neo-presidente degli Usa Donald Trump, che giorni fa su X dall’account ufficialeCasa Bianca ha postato la fotografia di un gruppo di persone in catene.Ache chiede se il modellodestra italiana è quello propagandato da Trump,risponde convintamente: “Ma magari anche in Italia ci fosse consentito di fare le espulsioni così facilmente“.“Con Almasri è stato fatto“, replica.“Ah ah, questa è carina”, ribatte la leghista.“No, purtroppo non è una battuta – precisa il giornalista – ne ho fatte molte più carine”., spalleggiata da George Guido Lombardi, ex consigliere e amico di Trump, controbatte imputando il caso Almasri a una questione di sicurezza internazionale e loda nuovamente il modello Trump.