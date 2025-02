Lanazione.it - Scomparsa di Ubaldo Bonuccelli, il cordoglio dell'Università di Pisa

Leggi su Lanazione.it

, 7 febbraio 2025 -si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia all’dinel 1975, dove nel 1979 si è specializzato in Neurologia. Ha quindi intrapreso la sua attività professionale presso la Clinica Neurologica diretta dal professor Alberto Muratorio, dedicandosi al contempo ad argomenti di ricerca nelle malattie neurodegenerative. Nel 1989 ha conseguito la Specializzazione in Farmacologia presso l’di Cagliari su tematiche di neurofarmacologia nella malattia di Parkinson. È stato professore associato di Neurologia, fino al 2007, quindi ordinario di Neurologia all’di. È stato Direttorea UOC di Neurologia’Ospedale Versilia dal 2001 al 2011, quando poi è diventato Direttorea UOC Neurologia presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di