Dayitalianews.com - Scomparsa della babysitter Jhoanna Quintanilla, arrivata la svolta: indagato il compagno per omicidio

Non si hanno più notizie dalla notte del 24 gennaio diNatalyValle,40enne di El Salvador,dalla sua abitazione in zona Bicocca a Milano dove abitava con il fidanzato 48enne. Dopo diversi giorni di ricerche senza alcun risultato èla: il, che aveva denunciato lasolo dopo una settimana, èpervolontario aggravato e soppressione di cadavere.La misteriosadiL’uomo si è presentato oggi, 7 febbraio, negli ufficiProcura di Milano per essere interrogato sullacompagna alla presenzaprocuratrice aggiunta Letizia Mannella, del pm Alessia Menegazzo e dei carabinieri del Nucleo Investigativo. Proprio i carabinieri, coordinati dalla Procura guidata da Marcello Viola, hanno avviato le indagini con sopralluoghi, interrogatori alle amichedonna e analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza in prossimitàcasacoppia.