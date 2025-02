Thesocialpost.it - Scomparsa da Rocca di Papa, il proprietario di casa denuncia: “Sparita nel nulla”

Petronela Stirbu, 46 anni, èdadi, in provincia di Roma, e di lei non si hanno più notizie dal 31 dicembre 2024. Di origine romena, Petronela viveva da sola in un appartamento ai Castelli Romani. Lavorava come addetta alle pulizie nella Capitale ed era divorziata. Secondo quanto emerso, non aveva parenti a Roma.L’allarme è stato dato daldi, che non riuscendo a contattarla e preoccupato per la sua assenza, ha deciso dire laalle forze dell’ordine. L’abitazione è stata trovata in ordine, ma di Petronela nessuna traccia.I conoscenti si sono rivolti a Penelope Lazio Odv, un’associazione che sostiene i familiari delle persone scomparse, lanciando un appello: «Aiutateci a ritrovare Petronela. Non abbiamo più sue notizie e il suo telefono è spento.