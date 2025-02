Movieplayer.it - Scissione 2, il quarto episodio: quando un ritiro aziendale diventa qualcosa di molto più

Leggi su Movieplayer.it

La seconda stagione entra nel vivo: una puntata che segna un prima e un dopo per i protagonisti, che siano interni o esterni. Attenzione agli spoiler. Su Apple TV+. Se c'è una cosa che ha saputo fare ottimamente, una delle serie migliori degli ultimi vent'anni, è utilizzare gli stilemi e gli archetipi del workplace drama per ribaltarli e decostruirli, riutilizzandoli poi a proprio piacimento. Lo fa anche neldella seconda stagione, intitolato Woe's Hollow, scritto da Anna Ouyang Moench e diretto da Ben Stiller, ora disponibile in streaming su Apple TV+. I quattro protagonisti, dopo il reinserimento alla Lumon, vengono "costretti" ad unche ovviamente non sarà come quello delle altre compagnie.sta per accadere: attenzione agli spoiler!2x04: l'della verità .