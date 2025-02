Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei mezzi venerdì 14 febbraio a Milano – Metro, autobus e tram a rischio. La nota del sindacato

Confermato lodeiper14. I dipendenti di Atm incroceranno le braccia per un’intera giornata e sono previsti disagi per i viaggiatori e i pendolari. La protesta è stata annunciata dalCobas, che ha diffuso una. Lointeresserà esclusivamente la città di. Pertanto,di Atm saranno a. L’azienda di Foro Buonaparte non ha ancora comunicato le fasce orarie di garanzia, ovvero i momenti in cui idovrebbero circolare regolarmente per consentire alle persone di pianificare la propria giornata. Solitamente, iAtm sono garantiti dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.Al centro delle richieste dei lavoratori ci sono gli aumenti salariali in relazione alla perdita di potere d’acquisto.