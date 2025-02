Quifinanza.it - Sciopero 8-9-10 febbraio 2025: trasporti a rischio in diverse regioni d’Italia

Il mese disi preannuncia infuocato per il settore deiin Italia, con una serie di scioperi che rischiano di paralizzare la mobilità in tutto il Paese.L’8è prevista un nuovo stop, con particolare impatto sui treni a livello regionale in Sardegna. Il giorno successivo, sono previsti disagi per il trasporto pubblico a Palermo, mentre in Piemonte e Val d’Aosta sono previsti due scioperi distinti del personale di Trenitalia. Vediamo quali sono le fasce orarie interessate.deiin SardegnaL’8è prevista una giornata didel trasporto ferroviario che riguarderà la Sardegna. L’agitazione, proclamata dalle sigle sindacali FIT-CISL, UILT-UIL, UGL Ferrovieri, FAST-Confsal e ORSA Ferrovie, coinvolgerà il personale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), in particolare la sala circolazione e orario di Cagliari e unità circolazione Sardegna, con una durata di 8 ore, dalle 9:01 alle 17:00.