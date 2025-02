Scienza con il programma Agata l’Italia guida la ricerca polare internazionale

Leggi su Ildenaro.it

Il 1° gennaio 2025 ha preso ufficialmente il via– Antarctic Geospace and Atmosphere reseArch, il nuovo Scientific Research Programme dello SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research). Per la prima volta unSCAR è coordinato da un’italiana: Lucilla Alfonsi, primatrice dell‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Questo importante riconoscimento segna una svolta per la comunita’ scientifica italiana e, confermando il ruolo delnello studio delle regioni polari.mira a rivoluzionare la comprensione dell’atmosfera e del geospazioattraverso un approccio interdisciplinare. Ilrappresenta un impegno senza precedenti per indagare il ruolo critico dei poli nelle interazioni Sole-Terra, con l’obiettivo di migliorare la modellazione atmosferica e ottimizzare servizi fondamentali come il monitoraggio dello space weather e la sicurezza delle comunicazioni satellitari e terrestri.