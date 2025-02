Sci freestyle Moguls Deer Valley | Kingsbury sbaglia Horishima ne approfitta Al femminile primo acuto di Kauf

Leggi su Sportface.it

Grande spettacolo e tante sorprese nella prova di, nello Utah, sesta tappa della Coppa del Mondo. Il tracciato, che presenta una sezione centrale molto lunga e difficile da leggere, infatti, ha fatto anche delle “vittime” eccellenti, regalando due vittorie un po’ a sorpresa. A partire dalla gara maschile, che ha visto l’errore del fenomeno assoluto della disciplina, il canadese Mikael. Un’incertezza nei primi round della fase finale, infatti, lo ha estromesso dalla corsa per la vittoria, facendogli mancare l’accesso alla super finale.ha chiuso al sedicesimo posto, rendendo chiaro che nella prova dinon c’era assolutamente spazio per errori, nemmeno per colui che nelle precedenti cinque prove ha ottenuto quattro vittorie e un secondo posto.