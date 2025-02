Oasport.it - Sci freestyle, Kingsbury sbaglia nelle moguls. Horishima e Kauf vincono a Deer Valley

(USA) è andata in scena la sesta tappa della Coppa del Mondo di, disciplina dello sci. La notizia del giorno è la prova sottotono fornita dal canadese Mikael, stella indiscussa di questa specialità negli ultimi tre lustri e capace di dominare a più riprese tra le gobbe.Dopo quattro vittorie e un secondo posto in stagione, il nordamericano si ferma in sedicesima posizione (21.4) pur restando saldamente al comando della classifica di specialità con 157 punti di vantaggio nei confronti del giapponese Ikuma, capace di vincere con il punteggio di 86.24 davanti al kazako Pavel Kolmakov (84.95) e al francese Benjamin Cavet (83.82). Nella classifica generale, dove si aggiungono anche i riscontri ottenutidual, svetta semprecon 184 lunghezze di margine nei confronti di Cavet.