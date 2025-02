Oasport.it - Sci di fondo: Davide Negroni argento nella 10 km tl dei Mondiali junior di Schilpario. Lars Heggen mattatore

Leggi su Oasport.it

, dove sono di scena ie Under 23 di sci di, arriva la seconda medaglia per l’Italia in tale manifestazione. La porta a casa, 19 anni, di Bergamo, che con il tempo di 23’43?5 finisce alle spalle del solo norvegese, di 26?8 più veloce10 km a tecnica libera con partenza a intervalli. Il podio è completato dal tedesco Jakob Elias Moch a 38?7.aveva già vinto la 20 km a tecnica classica mass start ed era arrivato secondosprint.Quarto l’altro norvegese Filip Skari a 39?2, dietro di lui altri due italiani: il già medagliato Gabriele Matli a 42?9 e Federico Pozzi a 48?4, quinto e sesto rispettivamente. A completare la top ten lo svedese Erik Bergstroem a 56?7, il francese Gaspard Cottaz a 1’08?1, l’americano Lucas Wilmot a 1’09?7 e l’estone Ralf Kivil a 1’19?5.