Oasport.it - Sci alpino, Dominik Paris e Mattia Casse all’assalto nel superG dei Mondiali, ma gli svizzeri partono davanti

di Saalbach 2025 di scisi sono aperti nella maniera migliore per l’Italia: due gare e due medaglie azzurre. L’oro straordinario nel parallelo a squadre ha aperto questa rassegna con il trionfo di Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giorgia Collomb e Lara Della Mea, poi l’argento nelfemminile conquistato da Federica Brignone.Ora è la volta delal maschile e l’Italia proverà ad allungare questa striscia di vittorie: su tutti ci proveranno. In particolare il piemontese sembra in forma e si è ben disimpegnato nelle prove cronometrate, l’altoatesino aiin passato si è già tolto delle grandissime soddisfazioni, vincendo ilnella rassegna mondiale ad Are nel 2019. Ci possono provare anche Giovanni Franzoni e il veterano Christof Innerhofer, che nelle prove hanno dato buone indicazioni.