Schlein in bilico, la crisi di leadership nel centrosinistra e l’avvertimento di Prodi

E se chi ha sostenuto fin qui Ellytra congresso e primarie si stesse facendo qualche domanda? Le elezioni politiche non si tengono oggi e nemmeno domani, ma dopo domani sicuramente. E quindi – ha immaginato qualcuno nel Pd – bisogna iniziare a pensare a qualche strategia che non sia solo dare del fascista al governo Meloni.Elly(Imagoeconomica).L’assedio atra i convegni di riformisti e cattolici e lodo FranceschiniGli indizi iniziano a essere interessanti. Prima ci sono stati i convegni incrociati dei riformisti e dei cattolici – uno a Milano per il lancio di Comunità Democratica, l’altro a Orvieto per l’assemblea di LibertàEguale – che sono serviti a trasmettere, anche a mezzo stampa, una certa insoddisfazione della componente più moderata del, evidentemente non accontentata dal dibattito pubblico interno al Pd.