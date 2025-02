Anteprima24.it - Schianto sulla strada statale a Battipaglia tra auto e tir, feriti gli occupanti della macchina

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di tre persone che viaggiavano a bordo di unarimaste ferite, il bilancio dell’incidentele tra due tir e unaavvenuto oggi a. L’impatto, è avvento poco dopo le 14 sul cavalcavia18 che collegaalla Piana del Sele, direzione stadio. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, unasi è scontrata con un tir ed è stata tamponata da un altro camion in transito. Ad avere la peggio, glivettura, tre persone, rimasti tutti. Sul posto sono giunti i sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che hanno estratto dalle lamiere i trerimasti intrappolati nella carcassa dell’vettura.ma non in gravi condizioni, i tresono stati trasportati in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure del caso.