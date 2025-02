Scherma spada | Di Veroli vince in Coppa del Mondo ad Heidenheim

Leggi su Sportface.it

Davide Disi prende la tappa dideldidi, in Germania. Nella storica tappa tedesca dimaschile, il 23enne romano delle Fiamme Oro ha conquistato la sua prima vittoria in carriera indel. Battuto al supplementare all’ultima stoccata 14-13 l’ungherese Tibor Andrasfi. Per il vicecampione delin carica e campione europeo 2023 è il secondo podio consecutivo in questa stagione (era stato terzo due settimane fa nel GP di Doha). Grande giornata per la squadra allenata da Dario Chiadò, grazie anche all’ottima prova di Gianpaolo Buzzacchino, 6° classificato. Il percorso di Diè iniziato con il netto successo per 15-4 sullo statunitense Lioznyansky nel turno dei 64, ed è proseguita nel tabellone da 32 superando con il punteggio di 12-11 l’ungherese Bakos.