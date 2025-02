Oasport.it - Scherma: Davide Di Veroli trionfa ad Heidenheim. Primo successo in Coppa del Mondo per lo spadista

Si tinge d’azzurro la pedana di, città tedesca che ospita questo fine settimana la quarta tappa del circuito valido per ladel2024-2025 di, disciplina spada maschile.Diha infatti vinto per la prima volta un appuntamento della competizione itinerante, rendendosi artefice di un cammino straordinario. Un trionfo speciale per lui, che proprio nella stessa località teutonica sei anni fa conquistò ilpiazzamento in top 3 della carriera. Ottima prova della continuità per il Vice Campione del(nonché oro continentale del 2023), che già fu secondo a Doha. Il percorso è cominciato con una vittoria, nettissima, sullo statunitense Lioznyansky, certificata dal punteggio di 15-4. Una volta approdato nel tabellone da 32ha quindi regolato di misura l’ungherese Bakos (12-11), prima di imporsi agli ottavi per 15-13 sull’israeliano Cohen.