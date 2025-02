Lanazione.it - Scappa dopo aver provocato un incidente e dal posto di blocco: acciuffato dalla Municipale

Prato, 7 febbraio 2025 - E'to da unche avevadomenica notte e poi ieri ha nuovamente tentato una fuga rocambolesca in tangenziale forzando ildi: tutto è cominciato domenica all’incrocio tra via Cavour e via Pistoiese, dove il responsabile ha “bucato” il semaforo rosso ed ha urtato un altro veicolo condotto da un 84enne fortunatamente rimasto illeso. Ma il pirata della strada, senza neppure rallentare e sincerarsi delle condizioni del malcapitato, se n’è andato lasciando sulsolo pochi frammenti del paraurti della propria auto. Alla pattuglia della Poliziachiamata dall’anziano e intervenuta immediatamente sul, l’uomo ha riferito solamente che il veicolo in fuga poteva essere una Peugeot di colore nero, ma senza riuscire a fornire i numeri della targa o altri elementi identificativi del mezzo.