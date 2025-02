Bergamonews.it - Scamacca operato a Barcellona: intervento riuscito, la sua stagione è già finita

Come già previsto e anticipato negli scorsi giorni, anche Gianluca, come Giorgio Scalvini mercoledì, è finito sotto i ferri di nuovo a causa del nuovo infortunio rimediato nel match contro il Torino, il primo dopo l’operazione al crociato subita ad agosto.Giovedì 6 febbraio il numero 9 nerazzurro è volato adal dottor Ramon Cugat Betomeu all’Hospital Quironsalud per un consulto specialistico, a cui ha fatto seguito, per l’appunto, l’, che è perfettamente.L’Atalanta con una nota ufficiale ha fatto sapere che l’attaccante classe 1999 “è stato sottoposto a trattamento chirurgico di riparazione della lesione della giunzione muscolo-tendinea prossimale del retto femorale della coscia destra”.era entrato all’85’ ma si è dovuto fermare dopo pochi minuti.