Juventusnews24.com - Savona a Dazn: «Non mi sarei mai aspettato di diventare titolare. Como cambiato rispetto all’andata, ecco cosa mi aspetto»

Nicolò Savona, terzino della Juve, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro il Como

Nicolò Savona ha parlato nel pre-partita di Juve Como, sfida di Serie A, ai microfoni di DAZN.

ESORDIO – «Non me lo sarei mai aspettato. Con il Como il mio esordio in Serie A allo Stadium, è stata una partita e una sensazione indimenticabile».

COMO AGGRESSIVO – «E' una squadra cambiata, sappiamo che affrontiamo una squadra tecnica, con talento davanti e non sarà semplice».

OBIETTIVO NAZIONALE – «E' un motivo di orgoglio se il CT viene a vedere le partite del nostro campionato. L'obiettivo c'è e ci sarà sempre».