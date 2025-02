Anteprima24.it - Sarno, incendio al Comune: uffici chiusi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNon sono ancora note le cause che hanno determinato nella mattinata unche ha danneggiato treal primo piano deldi. Spaventati i dipendenti hanno allertato le forze dell’ordine che hanno impiegato alcune ore di lavoro per domare la situazione e farla tornare sotto controllo. L’è avvenuto intorno alle 9 neglidel servizio di segretariato sociale ed informa giovani oltre che anagrafe. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono stati corposi. Dopo aver spento le fiamme che hanno reso necessaria la chiusura della casa municipale per la giornata di oggi sono state attuate una serie di verifiche per motivi di sicurezza. L'articoloalproviene da Anteprima24.it.