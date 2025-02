Ilrestodelcarlino.it - Saric e Russo in coro: "Determinati a mille"

Fabio Artico ha presentato ieri gli ultimi due colpi stagionali in ingresso del Cesena. Flavio, giovanissimo in prestito secco dal Sassuolo, in Romagna fino a fine stagione e Dario, italo bosniaco nato in Italia da genitori dell’ex Jugoslavia.è un attaccante fisicamente dotato, che ha già segnato al Cesena in occasione della gara di andata contro i neroverdi.è un centrocampista. “In prestito con diritto di riscatto – conferma Fabio Artico in presentazione – 200 partite tra i professionisti, quasi 150 in B. Ci mancava un elemento del genere, dotato di forza ed esplosività. Voleva il Cesena come anche, un ragazzo che conosco bene per averlo seguito nella Primavera del Sassuolo che ha vinto lo scudetto. Forte fisicamente, colpitore di testa, struttura fisica importante, combattivo".