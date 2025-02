Sardone sgozzata canzone choc sulla leghista nel mirino dei maranza | Mi vogliono intimidirevideo

Secoloditalia.it - “Sardone sgozzata”, canzone choc sulla leghista nel mirino dei maranza: “Mi vogliono intimidire”(video)

Leggi su Secoloditalia.it

“’Fan*** la, è questo il messaggio tra minacce di morte, insulti alla Lega, gesti di ’sgozzamento’ e inni alla violenza che una baby gang diha voluto recapitarmi in un video trap che sta girando in rete in questi giorni. Evidentemente questi giovani non sopportano le mie battaglie in queste zone degradate, contro l’islamizzazione in Italia e il mio pensiero sulle gang di delinquenti. Mi hanno dedicato una-minaccia per intimidirmi, registrata nella multietnica Via Padova: dove la criminalità legata a questi personaggi è alle stelle e lo hanno fatto proprio a seguito di miei recenti video di denuncia di spaccio e delinquenza”. E’ lo sfogo di Silvia, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano.: Ormai le minacce di morte sono un costante“Ormai le minacce di morte sono una costante della mia quotidianità.