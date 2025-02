Lanotiziagiornale.it - Sanzioni Usa alla Corte dell’Aja, l’Italia con Trump contro l’Ue

Germania, c’è. Francia, c’è. Spagna, anche. C’è persino la Gran Bretagna., non pervenuta. Sono i big dell’U e non, che ieri hanno sottoscritto la dichiarazione congiunta firmata da 79 Paesi membri dellapenale internazionale (Cpi), attaccando ledecise due giorni fa da Donald. L’iniziativa, partita da Slovenia, Lussemburgo, Messico, Sierra Leone e Vanuatu, ha raccolto in poche ore l’adesione dei due terzi dei Paesi che hanno ratificato lo statuto di Roma sulla Cpi.E tra questi compaiono quasi tutti i membri del, ossia Francia, Germania, Belgio, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Lussemburgo, Estonia, Spagna, Cipro, Lettonia, Croazia, Austria e Malta. Trannevuole impedire le indagini sui crimini di Usa e IsraeleA scatenare la reazione globale, lesottoscritte dal neo-presidente Usai funzionari che “indagano sui cittadini americani e sugli alleati come Israele”.