Quotidiano.net - Santorini, oltre 7mila scosse dall’inizio dello sciame sismico: l’epicentro si sposta verso Amorgos

Roma, 7 febbraio 2025 – Più di 7.700hanno fatto tremare l'area di, dal 26 gennaio, facendo scappare dall’isola 11mila residenti, lavoratori stagionali e turisti. Secondo l'Osservatorio di Atene, nelle ultime 12 ore sono state registrate più di 50, la più forte delle quali di magnitudo 4.8 alle 8,16 italiane, in mare aperto e a 2 chilometri di profondità. Mentre la scossa più intensa, di magnitudo 5.2, si è verificata ieri mattina. epa11880225 Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis (L) meets with firefighters during his visit toisland amid a wave of seismic activity, Greece, 07 February 2025. The municipality of Thera () has declared a state of emergency due to a wave of seismic activity, taking effect from 01 February to 01 March.