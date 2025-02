Lettera43.it - Santorini dichiara lo stato d’emergenza: nella notte due nuove forti scosse

Continua lo sciame sismico nelle Isole Cicladi.tra giovedì e venerdì sono state registrate duescosse di terremoto di magnitudo 4.5 e 4.6, tra le piùdelle ultime due settimane. La prima scossa ha avuto epicentro nel mare, tra Astypalea e Kera. Nel secondo caso, la scossa è stata localizzata nelle acque a Est di.Oltre 12 mila persone hanno lasciatogiornata di giovedì si è registrato un terremoto di magnitudo 5.2, il più forte tra le circa 7.700 scosse registrate nell’ultima settimana, spingendo le autorità are loper garantire la tempestività dei soccorsi in caso di crisi. Gli esperti sono divisi sull’evoluzione del fenomeno: alcuni temono un sisma ancora più violento, potenzialmente in grado di generare uno tsunami, mentre altri sperano che la sequenza stia progressivamente attenuandosi.