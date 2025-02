Anteprima24.it - Santa Maria Capua Vetere, istituita la Commissione Mensa Scolastica

Tempo di lettura: < 1 minutoL’attenzione dell’Amministrazione Mirra per una corretta alimentazione nelle scuole ha sempre rappresentato una priorità assoluta; oggi però si concretizza in un nuovo importantissimo passo avanti con l’insediamento dellacon delibera di Giunta del gennaio 2025 e prevista dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale.Voluta su impulso dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Rosida Baia, laha il compito di monitorare la qualità del servizio di refezione, raccogliere le segnalazioni delle famiglie e proporre migliorie per garantire sempre standard elevati. Dellafanno parte i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, quelli dell’Ufficio Assistenza, delle istituzioni scolastiche, della ditta incaricata del servizio nonché i rappresentanti dei genitori.