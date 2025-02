Lopinionista.it - Sanremo vs Hit Parade il nuovo libro di Stefano Brocks

Leggi su Lopinionista.it

vs Hitè il, in uscita lunedì 10 febbraio (Edizioni D’IDEE, 510 pagine, 19.90 euro), con cuiripercorre la storia discografica delle canzoni del Festival. Unper raccontare le canzoni lanciate dal Festival di, anno per anno: non una storia dello spettacolo in sé, ma una ricostruzione dell’esito di mercato delle canzoni e del loro impatto sul pubblico, ovvero i fatti che costituiscono l’essenza stessa della pubblicazione di un brano musicale.Con un capitolo dedicato a ciascuna edizione, si vuole raccontare l’andamento che le canzoni riscontrano non tanto nell’esito della gara, ma piuttosto sul mercato discografico, analizzandone i piazzamenti nelle hitsia settimanali che nel riepilogo dei brani più popolari dell’anno, con uno sguardo particolare anche all’esportazione di musica italiana all’estero, esito che merita rispetto a prescindere da ogni valutazione.